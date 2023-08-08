Сили оборони ліквідували ще 560 російських окупантів

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Протягом останньої доби Сили оборони ліквідували близько 560 російських військовослужбовців, знищивши при цьому 10 танків та 19 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 250 800 військових.

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.