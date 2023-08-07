У Twitter «поховали» пса Патрона. У ДСНС його смерть спростували

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Українські користувачі Twitter пишуть про смерть пса Патрона, але в ДСНС та Міністерстві внутрішніх справ це спростовують.

Першим повідомлення випустило МВС, але сама подача інформації спричинила в коментарях сумніви.

Згодом повідомлення вийшло на офіційній сторінці чотирилапого сапера в Instagram, яку ведуть у ДСНС.

«Тепер на твіттерян напала хвороба «Патрон помер». Хоч бери і фотографуйся щодня зі свіжим випуском «Бульвар Гордона». Їм то приносить лайки і охоплення, а мені весь день відписування «Я живий!» Ось вам фото моє робоче, свіженьке. Тут я живий і здоровий», — йдеться в повідомленні.

Хто саме запустив інформацію про смерть собаки, поки не відомо.