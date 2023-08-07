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Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років вʼязниці за виправдання російської агресії

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

СБУ

Намісника Тульчинської єпархії у Вінницькій області митрополита Іонафана засудили до 5 років увʼязнення. Він публічно виправдовував збройну агресію росії проти України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

СБУ

Зокрема, клірика засудили за статтями:

Згідно з матеріалами слідства священник розповсюджував серед вірян пропагандистські листівки, в яких закликав до захоплення влади та зміни держкордону України. А на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.