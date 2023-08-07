У Туреччині стався вибух у порту під час завантаження зерна. Постраждали пʼятеро людей

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Twitter/CNN TÜRK

У турецькому порту пролунав потужний вибух під час завантаження зерна.

Про це повідомляє CNN Turk.

Інцидент стався у порту Деріндже. Вибух відчули також мешканці сусіднього міста Гельджюк.

За даними репортера CNN, вибухнув один із силосів для пшениці — це сталося, коли судно завантажували зерном. Постраждали пʼятеро людей, їм надали допомогу медики. Також пошкоджені два резервуари для зберігання зерна. На місці працюють рятувальники.