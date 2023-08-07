У Туреччині стався вибух у порту під час завантаження зерна. Постраждали пʼятеро людей
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Twitter/CNN TÜRK
У турецькому порту пролунав потужний вибух під час завантаження зерна.
Про це повідомляє CNN Turk.
Інцидент стався у порту Деріндже. Вибух відчули також мешканці сусіднього міста Гельджюк.
За даними репортера CNN, вибухнув один із силосів для пшениці — це сталося, коли судно завантажували зерном. Постраждали пʼятеро людей, їм надали допомогу медики. Також пошкоджені два резервуари для зберігання зерна. На місці працюють рятувальники.