Новини

Wikimedia

У липні Україна виробила вдвічі більше мінометних та артилерійських боєприпасів, ніж за весь минулий рік. Крім того, до кінця року країна вироблятиме 155-мм боєприпаси стандарту НАТО.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтервʼю The Wall Street Journal.

За його словами, результати виробництва снарядів за липень швидше свідчать не про те, як багато Україна виробляє зараз, як про те, як мало вона випускала раніше. У цифрах виробництво він не назвав, але зазначив, що пройдуть роки, перш ніж Україна зможе виготовляти достатньо боєприпасів для задоволення поточних потреб. За рік до вторгнення Україна взагалі не виготовляла боєприпасів.

Камишін каже, що виробництво розосереджене по країні та за кордоном і до кінця року Україна вироблятиме 155-мм боєприпаси стандарту НАТО, також продовжується виробництво радянських калібрів 152 мм та 122 мм.

Міністр додав, що оборонна промисловість України може послужити двигуном відновлення економіки та убезпечити її після закінчення війни.