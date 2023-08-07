На Миколаївщині затримали жінку, яка збирала для росіян розвіддані для удару під час візиту Зеленського

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СБУ

У Миколаївській області затримали жінку, яка передавала російським спецслужбам розвідувальні дані для підготовки удару під час візиту президента Володимира Зеленського.

Про це Служба безпеки України повідомила 7 серпня.

Насамперед жінка намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту Зеленського на території області. СБУ завчасно отримала інформацію про «діяльність» жінки і подбала про додаткові заходи безпеки під час візиту.

Далі Служба безпеки України продовжила документувати дії жінки, щоб отримати нові дані про її російських кураторів. Серед інших завдань жінки було виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова. Окупанти планували використати цю інформацію для підготовки нового масованого повітряного удару по Миколаївщині.

Жінку затримали «на гарячому» під час спроби передачі розвідданих загарбникам. Затримана — мешканка Очакова, колишня продавчиня у військовій крамниці на території однієї з військових частин регіону. Для збору інформації вона обʼїжджала територію району та знімала локації українських обʼєктів. Крім цього, вона намагалася отримати потрібні відомості через власні звʼязки, зокрема у соціальних установах регіону. Російську агентку вже заарештували, їй загрожує до 12 років тюрми.