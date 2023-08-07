ЮНІСЕФ доставив в Україну 240 тисяч доз вакцини проти поліомієліту

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В Україну доставили 240 тисяч доз оральної вакцини проти поліомієліту.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоровʼя.

У МОЗ нагадали, що кожна дитина до досягнення 14 років має отримати шість доз вакцини проти поліо, аби сформувати імунітет до захворювання.

Щеплення проводяться у 2, 4, 6 та 18 місяців, 6 і 14 років і забезпечують захист на все життя. Ця вакцинація внесена до Національного календаря профілактичних щеплень та є безоплатною.

Вакцини на підтримку Національної програми імунізації в Україну доставив ЮНІСЕФ як гуманітарну допомогу.