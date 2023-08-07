Спецпризначенці ГУР знищили російський підрозділ ракетних військ на лівому березі Херсонщини

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Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони провели чергову успішну операцію на території лівобережжя Херсонської області.

Цього разу бійці батальйону «Шаман» знищили один з підрозділів російських ракетних військ спеціального призначення, повідомили в ГУР.

«Бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону «Шаман», просуваються вглиб окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу», — зазначає розвідка.

Практично всю Херсонську область російські окупанти захопили на початку широкомасштабного вторгнення у лютому – березні 2022 року. У листопаді 2022 року Сили оборони України звільнили від російських окупантів правобережну частину Херсонської області разом з обласним центром.

Після цього росіяни почали системно обстрілювати Херсон та інші звільнені населені пункти регіону. Лівобережна частина Херсонської області залишається під російською окупацією.