Екснардеп Сергій Слабенко загинув у бою на Запорізькому напрямку фронту

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Колишній нардеп, ексдепутат Волинської обласної ради від «Батьківщини» Сергій Слабенко загинув у бою на Запорізькому напрямку фронту. Це сталося 4 серпня.

Про це повідомили апарат Верховної Ради та пресслужба регіонального осередку політсили.

Тіло загиблого доправлять додому сьогодні, 7 серпня. Про дату і місце прощання з екснардепом повідомлять окремо, зазначили в «Батьківщині».

Слабенко родом із Луцька, загинув у 57 років (25 серпня йому мало виповнитися 58), він був нардепом Ради IV скликання (2002—2006), очолював парламентський підкомітет із питань діяльності судів, судочинства і судово-правової реформи комітету Верховної Ради України.

З 2006 до 2009 року працював заступником голови атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а з 2015 до 2020 року був депутатом Волинської обласної ради, входив до постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

У нього залишилися дружина і двоє дітей — дочка та син.