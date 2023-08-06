На кордоні України і росії запрацював пункт пропуску

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На кордоні російської Бєлгородської області та української Сумщини 5 серпня запрацював пункт пропуску «Колотилівка — Покровка». Через нього українці можуть евакуюватися з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

На українському кордоні діє волонтерський гуманітарний центр, де люди можуть отримати безкоштовну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу.

Люди, що їдуть далі із Сумської області, можуть скористатися безкоштовним евакуаційним потягом Суми — Київ.