У Польщі виявили витік на ділянці нафтопроводу «Дружба»

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Польща припинила транспортувати нафту ділянкою нафтопроводу «Дружба», що йде до Німеччини. Увечері 5 серпня там виявили витік.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву польського оператора нафтопроводу PERN.

Оператор припинив поставки через одну з двох ліній. Інші ділянки «Дружби» працюють у штатному режимі. PERN планує відновити викачування нафти вранці 8 серпня. Причину витоку розслідують.

За даними оператора, польські НПЗ отримують нафту, і ситуація не впливає на доступ водіїв до палива.