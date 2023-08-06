У Польщі виявили витік на ділянці нафтопроводу «Дружба»
- Автор:
- Анна Холоднова
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Польща припинила транспортувати нафту ділянкою нафтопроводу «Дружба», що йде до Німеччини. Увечері 5 серпня там виявили витік.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву польського оператора нафтопроводу PERN.
Оператор припинив поставки через одну з двох ліній. Інші ділянки «Дружби» працюють у штатному режимі. PERN планує відновити викачування нафти вранці 8 серпня. Причину витоку розслідують.
За даними оператора, польські НПЗ отримують нафту, і ситуація не впливає на доступ водіїв до палива.
- «Дружба» — найбільший у світі нафтопровід, його збудували, щоб транспортувати нафту з росії до країн Центральної та Західної Європи. Маршрут нафтопроводу проходить від росії до Білорусі, де розгалужується на дві гілки: північну (Білорусь, Польща та Німеччина) і південну (Чехія, Словаччина й Угорщина).