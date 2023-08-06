Соцмережа Ілона Маска оплатить судові витрати користувачів, спричинені активністю в X

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Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що його соцмережа X, раніше відома як Twitter, заплатить судові витрати користувачів, що судитимуться через їхню активність на платформі.

Він попросив користувачів повідомляти, якщо вони стикалися з несправедливим ставленням до дописів або лайків в X. За словами Маска, верхньої межі таких витрат немає. Однак він не уточнив, як саме користувачі зможуть отримати ці гроші.

Раніше Маск назвав себе «абсолютистом свободи слова», а також заявляв, що «свобода слова є основою дієвої демократії, а Twitter — це цифрова міська площа, де обговорюються питання, життєво важливі для майбутнього людства».