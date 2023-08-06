Філіппіни звинуватили Китай в обстрілі свого човна з водометів

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Reuters

Берегова охорона Філіппін заявила, що Китай обстріляв філіппінські судна в Південнокитайському морі з водометів.

Про це пише Reuters.

Інцидент стався в суботу, коли берегова охорона Філіппін супроводжувала човни, що перевозили вантажі до островів Спратлі. Філіппіни засудили дії Китаю, назвавши їх незаконними і небезпечними.

Китай 6 серпня оголосив, що вжив необхідних заходів контролю проти філіппінських суден, які «незаконно увійшли в його води». Речник берегової охорони Китаю Ган Юй відповів, що Китай має «беззаперечний» суверенітет над островами Спратлі.