Філіппіни звинуватили Китай в обстрілі свого човна з водометів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters
Берегова охорона Філіппін заявила, що Китай обстріляв філіппінські судна в Південнокитайському морі з водометів.
Про це пише Reuters.
Інцидент стався в суботу, коли берегова охорона Філіппін супроводжувала човни, що перевозили вантажі до островів Спратлі. Філіппіни засудили дії Китаю, назвавши їх незаконними і небезпечними.
Китай 6 серпня оголосив, що вжив необхідних заходів контролю проти філіппінських суден, які «незаконно увійшли в його води». Речник берегової охорони Китаю Ган Юй відповів, що Китай має «беззаперечний» суверенітет над островами Спратлі.
- Малайзія, Філіппіни, Бруней, Тайвань і Вʼєтнам оскаржують претензії Китаю на майже все Південнокитайське море. Суперечки точаться десятиліттями, але останніми роками напруженість зросла. Китай активно нарощує військову присутність у Південнокитайському морі та вже відкрито погрожував війною Тайваню.
- У 2016 році міжнародний трибунал у Гаазі виніс рішення проти претензій Китаю в Південнокитайському морі, але Пекін не визнав цього рішення.