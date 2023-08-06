Бій між Маском і Цукербергом транслюватимуть у прямому ефірі на X
- Автор:
- Анна Холоднова
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MARKETWATCH PHOTO ILLUSTRATION/GETTY IMAGES, ISTOCKPHOTO
Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що поєдинок між ним і генеральним директором Meta Марком Цукербергом транслюватимуть у прямому ефірі в соцмережі X, раніше відомій як Twitter.
За його словами, усі виручені кошти витратять на благодійність для ветеранів.
Раніше Маск сказав, що «підіймав вагу протягом дня, готуючись до бою», і додав, що не має часу на тренування, тому приносить гирі на роботу.
Коли у Маска запитали про суть поєдинку, він відповів: «Це цивілізована форма війни. Чоловіки люблять війну».
- У червні американські мільярдери Марк Цукерберг та Ілон Маск у соцмережах домовилися битися в октагоні в Лас-Вегасі. Ілон Маск написав у Twitter, що він «готовий до бійки в клітці» з Цукербергом. Генеральний директор Meta у відповідь опублікував скриншот твіту Маска з підписом «надішліть мені місцеперебування».
- Суперечка мільярдерів почалася після того, як Марк Цукерберг повідомив про розробку майбутнього конкурента Twitter від Meta. Маск насміхався з Цукерберга у Twitter, «Zuck my 👅», — писав він. У день запуску Threads Цукерберг опублікував перший за 11 років твіт і пожартував у ньому з Ілона Маска.