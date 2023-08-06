Бій між Маском і Цукербергом транслюватимуть у прямому ефірі на X

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Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що поєдинок між ним і генеральним директором Meta Марком Цукербергом транслюватимуть у прямому ефірі в соцмережі X, раніше відомій як Twitter.

За його словами, усі виручені кошти витратять на благодійність для ветеранів.

Раніше Маск сказав, що «підіймав вагу протягом дня, готуючись до бою», і додав, що не має часу на тренування, тому приносить гирі на роботу.

Коли у Маска запитали про суть поєдинку, він відповів: «Це цивілізована форма війни. Чоловіки люблять війну».