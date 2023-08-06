WSJ: Росія та Китай відправили до узбережжя Аляски найбільшу флотилію для патрулювання

Новини

The Wall Street Journal із посиланням на посадовців та експертів пише, що Військово-морські сили росії та Китаю цього тижня направили найбільшу в історії флотилію для патрулювання біля Аляски.

Одинадцять російських і китайських кораблів підійшли до Алеутських островів, але не входили до американських територіальних вод. За ними стежили чотири американських есмінці та літаки P-8 Poseidon.

Капітан ВМС у відставці Брент Садлер сказав, що, враховуючи контекст війни в Україні та напруженість навколо Тайваню, цей крок є дуже провокаційним.

«Повітряні та морські засоби під нашим командуванням проводили операції для забезпечення оборони США і Канади. Патруль [росії та Китаю] залишився в міжнародних водах і не розцінювався як загроза», — йдеться в повідомленні командування США.

Сенатор Ден Салліван з Аляски, член комітету Сенату у справах збройних сил від республіканців, сказав, що патруль був нагадуванням про те, що США вступили в «нову еру авторитарної агресії», і привітав рішучу відповідь США.