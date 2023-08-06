Росія скинула авіабомбу на центр переливання крові на Харківщині — загинули двоє людей

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Росія 5 серпня о 20:20 скинула керовану авіаційну бомбу на центр переливання крові в селі Кругляківка на Харківщині.

На місці події загинули двоє чоловіків, ще четверо дістали поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також під час обстрілів Купʼянська пошкоджено будинки та господарчі споруди, а ще будівлі ферми. Цивільний чоловік 55 років дістав осколкові поранення.