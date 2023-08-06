Президент Словаччини дозволила девʼяти громадянам вступити до ЗСУ

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Facebook / Zuzana Čaputová

Президент Словаччини Зузана Чапутова своїм указом допустила до служби у Збройних силах України девʼятьох словаків.

Про це заявив директор відділу комунікацій Канцелярії президента Словаччини Юзеф Матей, передає Teraz.Sk.

З 24 лютого 2022 року до 2 серпня 2023 року президент ухвалила загалом 35 постанов, з них девʼять дозвільних та 26 таких, що не дозволяють проходження військової служби в ЗСУ.

За його словами, служба словаків у іноземних збройних силах має бути санкціонована президентом Словаччини відповідно до Закону про військовий обовʼязок. Заява подається до райвідділу, її мають прокоментувати Міністерства оборони, внутрішніх та закордонних справ.