ГУР: Росія могла імітувати пуски ракет із Білорусі, щоб втягнути її у війну

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Росія могла імітувати пуски ракет із Білорусі, щоб втягнути її у війну. Для цього окупанти можуть використовувати засоби радіоелектронної боротьби.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

«Імовірно, це був електронний пуск або імітація пуску, оскільки на території цієї країни розміщені російські війська, сили та засоби для різноманітних провокацій, щоб втягнути її у війну проти України», — зазначив він.

Представник ГУР МО пояснив, що окупанти можуть імітувати пуск ракет, використовуючи засоби РЕБ.

«Фізично його могло і не бути, але все могло бути влаштоване так, ніби пуски відбувалися з території Білорусі. Інформація зараз перевіряється», — підсумував Юсов.

5 серпня Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що під час масованої ракетної атаки по Україні частину ракет випустили з території Білорусі.

Останній раз Україну обстрілювали з території Білорусі у жовтні 2022 року, росіяни тоді використали дрони, повідомляв посол у Білорусі Ігор Кизим. З березня до серпня 2023 року ударів з території Білорусі також не фіксували.