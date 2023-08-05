Окупований острів Джарилгач палає вже пʼятий день — горить його найцінніша степова ділянка

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На окупованому острові Джарилгач, що в Чорному морі, палає найцінніша степова ділянка національного природного парку «Джарилгацький».

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Горить близько тисячі гектарів. Міністерство заявляє, що окупанти перетворили парк на військовий полігон і нехтують усіма правилами пожежної безпеки в заповідній зоні.

Українська природоохоронна група (UNCG) повідомляла, що степова ділянка палає вже пʼятий день. На ній зосереджена основна частина всіх степових екосистем острова (решта території різною мірою заболочена або час від часу підтоплюється) та популяції всіх рідкісних степових тварин, які є на острові. Також тут концентрується найбільша кількість копитних, що мешкають на Джарилгачі. Саме ця ділянка отримала охоронний статус, як заказник, ще в 1974 році, за 35 років до створення національного парку.