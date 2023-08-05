США схвалили перші пігулки від післяпологової депресії

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У США схвалили зуранолон, що продається під торговою маркою Zurzuvae, як перші пігулки для лікування післяпологової депресії.

Виробники ліків Sage Therapeutics та Biogen заявили, що пігулки мають зʼявитися в продажу наприкінці цього року. Ціна поки що не оголошена. Клінічні випробування довели, що ліки допомогли значно зменшити симптоми депресії протягом трьох днів. Дія препарату зберігалася через чотири тижні після останньої дози. Найпоширенішими побічними ефектами від прийому Zurzuvae можуть бути сонливість, запаморочення, діарея, втома, застуда та інфекція сечовивідних шляхів.

«Післяпологова депресія — це серйозний і потенційно небезпечний для життя стан, при якому жінки відчувають смуток, провину, марність — навіть, у важких випадках, думки про те, щоб заподіяти шкоду собі або своїй дитині. І оскільки післяпологова депресія може зруйнувати звʼязок матері та дитини, вона також може мати наслідки для фізичного й емоційного розвитку дитини», — сказала Тіффані Фарчіоне, голова психіатричного центру Управління з продовольства і медикаментів США по боротьбі з наркотиками.

Як і за інших форм депресії, симптомами післяпологової депресії можуть бути смуток, втрата енергії, суїцидальні думки, зниження здатності відчувати задоволення або когнітивні порушення. Кожна сьома жінка США відчуває симптоми цієї депресії. Досі лікування післяпологової депресії було доступне лише у вигляді внутрішньовенної інʼєкції.