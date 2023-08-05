Генштаб: Війська росії втратили в Україні вбитими ще 620 військових і 32 артилерійські системи

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Каміла Грабчук / «Бабель»

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 5 серпня. За минулу добу окупанти втратили вбитими ще приблизно 620 військових, 4 танки, 2 бронемашин, 32 артилерійські системи, 30 одиниць автотехніки, 6 одиниць спецтехніки та 12 безпілотників.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:

На фронті за добу — 36 зіткнень, наступ українських військ триває на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там вони закріплюютсья на досягнутих рубежах.