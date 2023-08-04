Яка країна може стати наступною жертвою росії. Провідні світові медіа про війну 4 серпня

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«Бабель»

Британський телеканал Sky News спробував визначити, яка країна може стати наступною ціллю росіян, якщо вони зберуться з силами і продовжать свою окупаційну політику. Висновок редакції ― найбільше загрожена зараз Молдова. Так само проєвропейськи налаштована, як Україна, так само з контрольованим росією сепаратистським утворенням, Молдова явно була однією з головних цілей путіна останніми роками. Доказів тому чимало. Це і підтримувані росією «опозиційні» партії на кшталт «Шор». І антиурядові протести, джерела фінансування яких неочевидні. І активні інформаційні кампанії ― за даними місцевих аналітиків, кількість вкинутих в інформаційний простір Молдови проросійських фейків за останній рік багатократно збільшилася. Зараз молдовани більше симпатизують путіну, ніж Джо Байдену, а в зростанні цін на газ частіше звинувачують президента країни Майю Санду, а не того ж російського диктатора, від якого залежить рішення про тарифи на російське пальне. Втім, враховуючи, що обидва сусіди Молдови ― Україна й Румунія ― зараз вкрай вороже налаштовані до росії, а російський контингент у Придністровʼї нездатний на значні воєнні дії, в осяжному майбутньому росіяни далі вестимуть у Молдові гібридну війну, передбачає Sky News. Головне для Москви наразі ― зробити так, щоб Молдова не вступила ні в ЄС, ні в НАТО, а Захід і Україна не знали, чого чекати від цієї країни ― кризи, перевороту чи військової загрози. Поки що інструменти для цього в росіян є, підсумовує видання.

Українці знову намагаються прорвати лінії оборони росіян, заводячи на фронт більше військ, пише The Washington Post. Це чергова зміна в тактиці українців від початку контрнаступу: спершу ЗСУ намагались атакувати великими колонами техніки ― росіяни завдяки перевазі в небі, активній артилерії та мінним полям спробу прориву відвернули. Тоді українці атакували невеликими групами ― це дозволило зайняти кілька нових населених пунктів, однак із часом ця тактика теж показала себе неефективною. Відтак частину сил, які Україна берегла до прориву, щоб потім швидко розширити площу звільнених земель, вирішено використати зараз. «Іще невідомо, скільки втрат понесли росіяни [через нову тактику українців], ― каже виданню військовий аналітик Роб Лі. ― Поки ми всі в очікуванні результатів». Із уже очевидних здобутків ЗСУ ― звільнення села Старомайорське на Донеччині. Частина російських блогерів називали його ключовим опорним пунктом окупантів на тій ділянці фронту, пише видання.

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