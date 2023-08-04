СБУ розслідує діяльність родинної фірми Сергія Бубки, яка нібито торгувала з окупантами пальним

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Global Sports Forum / Flickr

Служба безпеки України розслідує діяльність родинної фірми легкоатлета Сергія Бубки, яка працює на тимчасово окупованих територіях і продає пальне терористам.

Про це СБУ повідомила у відповіді на запита народного депутата «Слуги народу» Жана Беленюка.

Служба безпеки розслідує справу за статтею 111 Кримінального кодексу — тобто умисні дії, які спрямовані на допомогу державі-агресору та окупаційним адміністраціям, аби завдати шкоду Україні.