У Києві суд арештував колишнього правоохоронця, який організував схему із торгівлею немовлятами

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У Києві суд обрав запобіжні заходи учасникам групи, які займались торгівлею немовлят.

Про це 4 серпня повідомила Київська міська прокуратура.

Організатор схеми — колишній правоохоронець. Його та двох співучасників арештували без справа на заставу. Ще одну фігурантку арештували, але з альтернативою застави у понад 800 тисяч гривень, четверту фігурантку відправили під цілодобовий домашній арешт (вона після затримання визнала вину та дала свідчення).