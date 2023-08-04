У Києві суд арештував колишнього правоохоронця, який організував схему із торгівлею немовлятами
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У Києві суд обрав запобіжні заходи учасникам групи, які займались торгівлею немовлят.
Про це 4 серпня повідомила Київська міська прокуратура.
Організатор схеми — колишній правоохоронець. Його та двох співучасників арештували без справа на заставу. Ще одну фігурантку арештували, але з альтернативою застави у понад 800 тисяч гривень, четверту фігурантку відправили під цілодобовий домашній арешт (вона після затримання визнала вину та дала свідчення).
- 3 серпня поліція повідомила, що у Києві викрили власників приватних клінік, які продавали немовлят за кордон. Вони під прикриттям програми сурогатного материнства продавали новонароджених дітей іноземним громадянам. Слідство встановили вісім таких фактів і змогло запобігти вивозу ще однієї дитини. У справі — 12 підозрюваних, двоє з них — організатори.