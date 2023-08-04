У Грузії на гірському курорті стався зсув. Загинули щонайменше 11 людей

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У Грузії на території гірського курорту Шові стався зсув. Після того як з берегів вийшла місцева річка, маси землі накрили двір готелю «Сансет Шові» та кілька будинків поблизу.

Про це повідомляє News Georgia.

За попередніми даними МВС країни, загинули семеро людей. Доля ще тридцятьох — не відома. Згодом міністр охорони здоровʼя повідомив, що кількість жертв зросла до 11.

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Геологи оцінюють обсяг ґрунту, що зійшов, у 5 мільйонів кубометрів. Людей евакуюють гелікоптерами, у пошуково-рятувальній операції беруть участь 400 рятувальників, два вертольоти, кінологи та спецтехніка. До пошуків також планують залучити військових.

Через трагедію в Шові 7 серпня у Грузії оголосили днем жалоби.