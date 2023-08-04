Телескоп «Джеймс Вебб» показав кільцеву туманність, схожу на пончик або око
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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The University of Manchester
Міжнародна команда астрономів опублікувала нові зображення телескопа «Джеймс Вебб» (JWST) — він показав кільцеву туманність Мессьє 57.
Про це пише Phys.org.
Туманність розташована в сузір’ї Ліри. Різнокольорові обʼєкти в ній — це залишки зірок, що вмирають і втратили більшу частину своєї маси наприкінці життя.
На відстані 2 600 світлових років від Землі туманність народилася від вмираючої зірки, яка викинула свої зовнішні шари в космос. Різноматність форм і кольорів у туманності є наслідком складної взаємодії фізичних процесів, які наукоовці ще вивчають. Світло від гарячої центральної зірки висвітлює гази й пил, що набувають певних кольорів під дією хімічних елементів.