Телескоп «Джеймс Вебб» показав кільцеву туманність, схожу на пончик або око

Новини

The University of Manchester

Міжнародна команда астрономів опублікувала нові зображення телескопа «Джеймс Вебб» (JWST) — він показав кільцеву туманність Мессьє 57.

Про це пише Phys.org.

Туманність розташована в сузір’ї Ліри. Різнокольорові обʼєкти в ній — це залишки зірок, що вмирають і втратили більшу частину своєї маси наприкінці життя.

The University of Manchester

На відстані 2 600 світлових років від Землі туманність народилася від вмираючої зірки, яка викинула свої зовнішні шари в космос. Різноматність форм і кольорів у туманності є наслідком складної взаємодії фізичних процесів, які наукоовці ще вивчають. Світло від гарячої центральної зірки висвітлює гази й пил, що набувають певних кольорів під дією хімічних елементів.