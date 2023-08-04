Західна підготовка нових українських бригад поки що не показала переваг. Провідні світові медіа про війну 3 серпня

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«Бабель»

Видання The New York Times опублікувало статтю про те, як показують себе на полі бою новостворені бригади українських Сил оборони, які мали б бути головною рушійною силою в контрнаступі. Результат не оптимістичний: поки що всі тренінги з маневреного бою не надто знадобились: це навряд чи потрібно, коли росіяни криють усе, що навіть віддалено нагадує військових, вогнем з артилерії та гелікоптерів. А навчання з комбінованої військової тактики виявились недостатніми: деякі нові підрозділи показали погані навички з координації ― можливо, тому, що відповідне навчання тривало лише кілька тижнів і цього було замало. Зрештою, в перші тижні контрнаступу результати застосування нових підрозділів стали для українського (та й західного) військового командування холодним душем. У деяких випадках українці втрачали чимало військової техніки без особливих результатів у просуванні. Як-от був випадок, пише видання, що один підрозділ мав починати штурм уночі, однак зробив це під ранок, коли українська сторона була в гіршій позиції. Огріхи однієї з новостворених бригад навіть призвели до того, що її тимчасово забрали з «передка».

Ці складнощі можна пояснити, пише видання. Окупанти ретельно окопались, мінні поля значно сповільнюють рух, українці за роки війни в зоні АТО стали вправними в оборонній тактиці, а от наступальна є для них новою. Та й техніки замало. Однак поступово українське військове керівництво намацує оптимальну модель роботи за наявних ресурсів. На минулому тижні командування ЗСУ відправило на лінію фронту ще трохи нових сил. Тепер їх задіюють невеликими групками. Поки що значних територіальних здобутків це не принесло (і у статті фігурують скептики цього підходу), однак уже очевидно, що російські війська поступово виснажуються, їх «розтягнуто» вздовж фронту, логістичні проблеми та брак боєприпасів не зникають. Поступово вони відходять, стверджує колишній командувач армії США в Європі Філіп Брідлав. А після того як українці прорвуть першу, другу й третю лінії російської оборони, нові знання щодо маневреного бою стануть у нагоді.

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