Зеленський: Росія запустила по Україні майже 2 тисячі іранських дронів
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Загалом росія вже запустила по Україні щонайменше 1 961 іранський дрон. Про це 3 серпня заявив президент Володимир Зеленський.
Значну частину цих безпілотників вдалося збити.
Напередодні, 2 серпня, росія знову атакувала Україну іранськими дронами. ППО збила усі 15.
- Загалом Іран і росія нарощують співробітництво для будівництва на території рф заводу з виробництва іранських безпілотників Shahed. На ньому планують виготовити щонайменше 6 тисяч безпілотників для війни в Україні.