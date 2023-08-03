Зеленський: Росія запустила по Україні майже 2 тисячі іранських дронів

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Загалом росія вже запустила по Україні щонайменше 1 961 іранський дрон. Про це 3 серпня заявив президент Володимир Зеленський.

Значну частину цих безпілотників вдалося збити.

Напередодні, 2 серпня, росія знову атакувала Україну іранськими дронами. ППО збила усі 15.