ДБР затримало посадовця Київської військової адміністрації. Він за гроші допомагав чоловікам виїхати за кордон

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Працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації. Він організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Ціна «послуги» для однієї особи становила $10 тисяч. За ці гроші «клієнтам» оформлювали фіктивні документи про непридатність до військової служби.

Організатора схеми ДБР затримало під час передачі документів, які надають право виїзду з України трьом особам, за що він отримав $30 тисяч.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад $48 тисяч (з них вже $2 тисячі ідентифіковано як кошти, отримані за «вирішення питання») та €5 тисяч.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу посадовцю.

Також перевіряється причетність до вчинення злочину посадовців одного з київських Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки, а також інших осіб.