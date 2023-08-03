У Києві викрили власників приватних клінік, які продавали немовлят за кордон

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Поліцейські Києва викрили організовану злочинну групу, яка продавала немовлят за кордон, повідомили «Бабелю» у правоохоронних органах.

Двоє власників приватних клінік, залучивши спільників, підшукували жінок у скрутному матеріальному становищі та пропонували за гроші народити дітей від анонімних донорів під прикриттям сурогатного материнства. У свідоцтві про народження немовлят вказували іноземця-замовника, що в подальшому давало йому законні підстави вивезти дитину за межі держави.

Організаторами схеми виявились власники клінік у Києві та Харкові — вони залучили до «бізнесу» ще десятьох спільників, зокрема адвоката, перекладача, менеджера та медперсонал.

Після виписки з клініки жінка в супроводі кількох фігурантів йшла до РАЦСу, де вказувала іноземця-замовника як батька, тим самим вносячи недостовірні відомості в офіційні документи, і надавала дозвіл на виїзд дитини за кордон. У разі відмови фігуранти залякували та погрожували жінкам.

Правоохоронці встановили, що підозрювані за надання своїх послуг підписували контракти з іноземцями, за якими вартість «послуг» становила від €50 000 до €70 000. Натомість породіллям обіцяли €12 000, але в більшості випадків їх не виплачували.

Під час оформлення документів і чергової спроби вивезти новонароджену дівчинку поліцейські затримали ві Харкові замовника — громадянина іншої держави.

«Нам відомо про щонайменше 9 немовлят, яких незаконно вивезли за межі нашої держави. Зараз у співпраці з іноземними колегами ми встановлюємо подальшу долю цих діток», — зазначає поліція.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків за адресами медзакладів у Києві та Харкові й вдома у фігурантів, у результаті яких вилучили компʼютери, мобільні телефони, чорнові записи, флеш-носії та медичну документацію.

Усім 12 учасникам злочину повідомили про підозру. Фігурантам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.