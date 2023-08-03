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Meta представила AudioCraft — генератор музики та шуму на основі штучного інтелекту

Автор:
Софія Телішевська
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Meta випустила нову модель штучного інтелекту з відкритим кодом під назвою AudioCraft, яка дозволяє створювати музику та звуки за допомогою текстових підказок.

Модель складається із трьох ‎підмоделей, які призначені для різних сфер генерації звуків:

Meta не перша компанія, яка поєднала музику з ШІ. Google створила MusicLM — велику мовну модель, яка генерує хвилинні звуки на основі текстових підказок, однак вона доступна лише для дослідників.