Росіяни обстріляли Херсон — постраждали восьмеро людей, зокрема рятувальники

Новини

Уранці 3 серпня росіяни обстріляли місто Херсон з артилерійського озброєння — постраждали восьмеро людей.

Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Під артилерійський обстріл потрапив тролейбус — трьох його пасажирів і ще одного цивільного, який в момент обстрілу перебував на вулиці, госпіталізували.

Також ворог поцілив по території памʼятки архітектури міста — Свято-Катериненському соборі.

Поки рятувальники гасили пожежу, окупанти знову відкрили вогонь — постраждали четверо вогнеборців.