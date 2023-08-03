За ніч ППО збила 15 іранських дронів — вони атакували північ України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty
У ніч проти 3 серпня росіяни з північного напрямку атакували Україну ударними БпЛА Shahed-136/131.
Загалом зафіксували пуски 15 іранських дронів — Сили ППО знищили всі.
За минулу та поточну добу авіація Повітряних сил завдала до 15 ударів по обʼєктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Також упродовж 2 серпня Сили протиповітряної оборони знищили сім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
- Сили оборони України від 24 лютого 2022 року до 3 серпня 2023 року ліквідували близько 247 850 російських загарбників, 620 з них — за останню добу.