Українські бійці ліквідували 620 окупантів і 26 артсистем росіян

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Сили оборони України від 24 лютого 2022 року до 3 серпня 2023 року ліквідували близько 247 850 російських загарбників, 620 з них — за останню добу.

Уранці військові заявляли, що на фронті сталося 44 бойові зіткнення, росіяни безуспішно намагаються повернути позиції біля Курдюмівки, Андріївки та Кліщіївки на Бахмутському напрямку, а також біля Старомайорського та Урожайного на Шахтарському.

Загальні втрати ворога під час великої війни становлять:

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.