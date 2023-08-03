Світоліна перемогла першу ракетку росії Касаткіну на турнірі у Вашингтоні

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International Tennis Federation

Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула перемогу над росіянкою Дарʼєю Касаткіною у другому колі турніру Mubadala Citi DC Open, який відбувається у Вашингтоні (США).

Про це повідомила Жіноча тенісна асоціація (WTA).

Матч тривав 1 годину 36 хвилин і закінчився з рахунком 6:2, 6:2.

Це була восьма зустріч Світоліної та Касаткіної, у всіх перемогу здобула українка. Після матчу суперниці не потиснули одна одній руки.

У першому колі Світоліна у двох сетах обіграла представницю Білорусі, колишню першу ракетку світу Вікторію Азаренко — 7:6, 6:4, а вже у чвертьфіналі українка зустрінеться з переможницею матчу між Джесікою Пегулою (США) та Пейтон Стірнс (США).

Касаткіна — перша ракетка росії, у рейтингу WTA вона посідає 11-те місце, а Світоліна — 27-ме.