Світоліна перемогла першу ракетку росії Касаткіну на турнірі у Вашингтоні
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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International Tennis Federation
Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула перемогу над росіянкою Дарʼєю Касаткіною у другому колі турніру Mubadala Citi DC Open, який відбувається у Вашингтоні (США).
Про це повідомила Жіноча тенісна асоціація (WTA).
Матч тривав 1 годину 36 хвилин і закінчився з рахунком 6:2, 6:2.
Це була восьма зустріч Світоліної та Касаткіної, у всіх перемогу здобула українка. Після матчу суперниці не потиснули одна одній руки.
У першому колі Світоліна у двох сетах обіграла представницю Білорусі, колишню першу ракетку світу Вікторію Азаренко — 7:6, 6:4, а вже у чвертьфіналі українка зустрінеться з переможницею матчу між Джесікою Пегулою (США) та Пейтон Стірнс (США).
Касаткіна — перша ракетка росії, у рейтингу WTA вона посідає 11-те місце, а Світоліна — 27-ме.
- Mubadala Citi DC Open – тенісний турнір WTA 500 / ATP 500. Він відбувається на хардовому покритті. Турнір стартував 29 липня і триватиме до 6 серпня. Призовий фонд у жінок становить $780 тис. У чоловічій частині турніру українців цьогоріч немає.