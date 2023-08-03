На підльоті до Києва уночі збили близько 15 дронів Shahed

Новини

Getty

У повітряному просторі біля Києва під час нічної атаки Сили та засоби ППО знищили усі повітряні цілі, а це майже 15 дронів-камікадзе.

Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

Чиновник зазначив, що нинішня атака ударними БпЛА по Києву стала восьмою поспіль, і, як і вчора вночі — була масованою.

Даних про руйнування та жертви станом на зараз немає.

«Ця остання повітряна тривога в столиці тривала рівно 3 годин. Вона стала 820-ою для Києва з початку повномасштабного вторгнення. За кожну з цих тривог ворог обов’язково розплатиться», — наголосив Попко.