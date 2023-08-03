Україна свідомо атакує головний діловий район росії. Провідні світові медіа про війну 2 серпня

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«Бабель»

Видання Newsweek присвятило матеріал недавнім атакам імовірно українських дронів на Москву-Сіті, головний діловий центр російської столиці. Зокрема, днями безпілотники влучили в будівлю, де знаходяться російські Міністерства економічного розвитку, цифрового розвитку та торгівлі. Пошкоджено як мінімум сотні квадратних метрів скляного облицювання, за кількома повідомленнями, всередині приміщень зайнялася пожежа. Влада росії одразу звинуватила в атаках Київ, українські представники відповіли лише заявами, що війна повертається на російську територію. «Це природний процес, якого не уникнути», ― заявив Володимир Зеленський. Радник Офісу президента Михайло Подоляк додав, що «росіянам доведеться швидко готуватись до повномасштабної війни: більше невпізнаних дронів, більше руйнувань, більше громадянських конфліктів». На думку авторів статті, ці удари ― продовження серії продуманих атак українців по знакових обʼєктах у росії. Не маючи сил завдати широкомасштабного удару по території росії, українці точково бʼють по найбільш чутливих місцях. І тепер резиденти Москви-Сіті, де знаходяться штаб-квартири сотень бізнесів, уже не можуть почуватись у безпеці.

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