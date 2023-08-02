Оператори країн Балтії домовились про відключення від енергосистеми рф

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Оператори систем передачі електроенергії Естонії, Латвії та Литви підписали угоду про синхронізацію, яка передбачає синхронне підключення до континентальної європейської мережі і відповідно відʼєднання від контрольованої росією системи.

Про це повідомило Міністерство енергетики Литви.

Угода між Elering, AST та Litgrid — естонського, латвійського та литовського операторів мереж — передбачає, що остаточне відʼєднання від російської системи й перехід на європейську відбудеться в лютому 2025 року.

Угода також передбачає, що країни Балтії спільно вийдуть з контракту BRELL, укладеного з російськими та білоруськими операторами, влітку 2024 року, за пів року до синхронізації.

Угоду ще мають схвалити премʼєр-міністри Естонії, Латвії та Литви, що очікується в найближчі дні.

Литва, Латвія та Естонія разом із росією та Білоруссю працюють у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з рф.