Джастін Трюдо розходиться з дружиною після 18 років шлюбу

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Samir Hussein / Contributor

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що розходиться з дружиною Софі Грегуар, з якою вони перебували в шлюбі з 2005 року.

У короткій заяві він зазначив, що «після багатьох змістовних і непростих розмов із дружиною вони ухвалили рішення розійтися».

«Як завжди, ми залишаємося дружною сімʼєю, яка глибоко кохає та поважає одне одного і все, що ми створили й будемо продовжувати створювати», — зазначив Трюдо в дописі, попрохавши поважати приватність його сімʼї.

Офіс премʼєр-міністра Канади повідомив, що Трюдо й Грегуар продовжать час від часу брати участь у спільних заходах. Наразі невідомо, чи подружжя має намір офіційно розлучитися.

Востаннє подружжя вирушало за кордон до Лондону на коронацію короля Чарльза ІІІ у травні, а також приймало президента США Джо Байдена і першу леді Джилл Байден в Оттаві з офіційним візитом у березні.

Софі Грегуар і Джастін Трюдо побрались у Монреалі у травні 2005 року, ще до початку активної політичної карʼєри майбутнього премʼєра. Подружжя виховує двох синів, Ксавʼєра й Адрієна, і доньку Еллу-Грейс.