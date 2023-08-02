Телескоп «Джеймс Вебб» показав галактичного сусіда Чумацького Шляху

Новини

ESA

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» (JWST) продемонстрував зображення сусідньої до Чумацького Шляху галактики NGC 6822.

Про це пише Space.

Яскрава зелено-золота галактика розташована за 1,5 мільйона світлових років від Землі. Астрономи називають її бідною на «метали», тобто в ній відсутні елементи, важчі за водень і гелій.

ESA

NGC 6822 важлива для дослідників, оскільки вона дозволяє вивчати ранній Всесвіт (перші галактики мали низький вміст металу), спостерігати, як відбувалася еволюція зірок і міжзоряних газопилових хмар.

Протягом свого життя перші зірки створювали важчі елементи у своїх ядрах за допомогою ядерного синтезу водню та гелію. Коли вони вичерпували паливо термоядерного синтезу, то вибухали як наднові й розсіювали важкі елементи космосом.

Потім ці елементи інтегрувалися в міжзоряні хмари газу та пилу, які згодом руйнувалися, створюючи нові зірки. Таким чином, наступне покоління зірок було більш багатим на метал. Той самий процес повторюється з третім поколінням зірок, які ще більше збагачуються металами. Сонце є прикладом однієї з цих багатих на метал зірок третього покоління.