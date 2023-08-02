Офіс генпрокурора: Від війни загинуло 10 749 цивільних українців

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Reuters

Офіс генерального прокурора має підтверджені дані про 10 749 загиблих цивільних та 15 599 поранених від початку повномасштабної війни.

Про це в інтервʼю Інтерфакс-Україна сказав керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Юрій Бєлоусов, відповідаючи на питання, чи корелюються дані, які має ООН щодо загиблих і поранених українців із початку повномасштабної війни, з даними, які щодо цього має ОГП.

Діти також значно постраждали від війни — 499 загинули, а 1 090 зазнали поранень.

«Розуміємо, що ці цифри – просто верхівка айсберга. Коли деокупуємо наші території, то цифри зростуть в рази, а можливо, в десятки разів. Думаю, що в одному Маріуполі будуть десятки тисяч загиблих», — сказав Бєлоусов.

За його словами, завжди буде ризик, що люди безвісти зникли. «Росіяни ж могли перепоховати, вивезти, а тіла ми не знайдемо. На жаль, такі випадки можуть бути», — вважає Бєлоусов.

Він каже, що завдяки партнерам України система ідентифікації покращилася в рази.

«Кількість лабораторій, можливість аналізу ДНК — це зараз неспівставне з тим, що ми мали раніше. Тому сподіваюся, що принаймні по тих тілах, що ми знайдемо, зможемо максимально ідентифікувати. Але будуть ті, яких треба буде шукати. Бо когось, може, вбили і вивезли в іншу країну, закопали в росії чи в білорусі», — зазначив представник ОГП.