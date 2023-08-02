Воротар Джанлуїджі Буффон оголосив про завершення 20-річної карʼєри

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Італійський воротар Джанлуїджі Буффон оголосив про завершення карʼєри.

«Ось і все, друзі. Ви дали мені все. Я дав вам все. Ми зробили це разом», — заявив футболіст.

45-річний футболіст вважається одним з найвидатніших голкіперів в історії футболу. Він багато років був капітаном «Ювентуса» та зіграв 176 матчів за збірну Італії, з якою став чемпіоном світу у 2006 році. Серед його титулів — володар кубка УЄФА, кубка та суперкубка Італії, кількаразовий чемпіон Італії. Також Буффон девʼять разів отримував титул найкращого воротаря італійської Серії A, що є рекордом.

Останні два сезони Буффон провів у «Пармі», де й починав карʼєру 20 років тому.