НАБУ оголосило в розшук екснардепа Георгія Логвинського. Він вивів з держбюджету 54 млн грн

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Космач Олександр / УНІАН

Національне антикорупційне бюро заочно оголосило в розшук екснардепа від «Народного фронту» Георгія Логвинського, якого підозрюють у виведенні 54 мільйонів гривень із держбюджету через компанію «Золотий мандарин». Наразі фігурант перебуває за кордоном.

За версією слідства, Логвинський впродовж 2013—2016 років розробив і реалізував схему із заволодіння 54 млн грн із держбюджету, обманюючи ЄСПЛ щодо спору між ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» та ПАТ «Київенерго».

Компанію «Золотий мандарин Ойл» повʼязують із Логвинським.

У вересні 2013 року представник «Мандарина» надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету 54,179 млн грн як невиплаченої ПАТ «Київенерго» заборгованості за рішенням суду, яке начебто з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося.

Детективи НАБУ зʼясували, що на момент звернення до ЄСПЛ усе його майно та рахунки «Золотого Мандарина» були заарештовані через борги перед державним АТ «Родовід Банк» на понад 70 мільйонів гривень, а директор цього підприємства був притягнений до кримінальної відповідальності за шахрайство.

Підозрювані також приховали від суду той факт, що «Золотий Мандарин» напередодні звернення до ЄСПЛ відступив права вимоги до ПАТ «Київенерго» на користь іншого підприємства та отримав за це 54,18 млн грн.

Слідство вважає, що далі Логвинський домовився з керівництвом Мінʼюсту, й урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підписав із компанією екснардепа декларацію про «дружнє врегулювання спору» та фактично визнав вину держави за невиконання рішення суду.

На підставі цієї декларації на користь «Мандарина» повторно переказали 54,179 млн грн, але цього разу з держбюджету: «Вказані грошові кошти з використанням послуг конвертаційних центрів надалі легалізовано».

Розслідування детективи НАБУ розпочали в червні 2017 року, а в січні 2020-го повідомили про підозру шістьом учасникам схеми. Логвинський став сьомим.