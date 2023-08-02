З Італії до України повернулися 34 вихованці Бердянської школи-інтернату. Їх розмістять на Кіровоградщині
- Автор:
- Ліза Бровко
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До України повернулися 34 вихованці комунального закладу «Бердянська загальноосвітня санаторна спеціалізована школа-інтернат І—III ступенів». Їх евакуювали до Італії на початку повномасштабного вторгнення рф.
Про це пише Мінреінтеграції.
Діти кілька днів перебуватимуть у Львові, а потім їх розмістять у Кіровоградській області.
На засіданні Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану вирішили, що дітям буде краще під опікою України.