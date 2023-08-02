У Катарі естонець встановив світовий рекорд зі слеклайну — він пройшов стропу на висоті 195 метрів

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Естонець, чемпіон світу зі слеклайну Яан Руз пройшов найдовшу у світі світлодіодну «спарклайнову» доріжку, яка висіла в Катарі вздовж веж у формі півмісяця.

Руз ходив на висоті 195 метрів, довжина стропи — 150 метрів, ширина — 2,5 сантиметра. Спортсмену довелося пройти випробування між ніччю та світанком, орієнтуючись в умовах поривчастого вітру.

«Теплі світлодіодні ліхтарі та їхня додаткова вага змінили те, як лінія взаємодіє зі мною та моєю вагою, це нагадує катання на скейтборді на великому важкому стовбурі дерева замість легкої дошки. Але ми подолали труднощі та закінчили цей подвиг», — розповів спортсмен.