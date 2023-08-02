Імовірна ліквідація Зеленського не змінить ходу війни ― на відміну від убивства путіна. Провідні світові медіа про війну 1 серпня

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«Бабель»

Перспективи України та її протистояння з росією у разі вбивства Володимира Зеленського розглянуло видання POLITICO. Це лише теорія, стверджує автор статті, редактор європейської версії видання Джеймі Деттмер, однак росіяни хотіли ліквідувати українського президента ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Заклики до знищення Зеленського відновились у березні цього року, коли проукраїнські воєнні підрозділи росіян зайшли на територію Бєлгородської області. Тоді в російській публічній площині лунали твердження, що «єдина адекватна відповідь у такому разі ― фізична ліквідація Зеленського». Враховуючи те, що росіяни мають значний досвід у ліквідації своїх опонентів ― Деттмер згадує, зокрема, вбивство отрутою «Новічок» колишнього працівника спецслужб росії Олександра Литвиненка ― опцію ліквідації українського верховного головнокомандувача відкидати не варто. Сам Зеленський відповідав у інтервʼю медіа, що він знає, що є мішенню росіян, але воліє не думати про це часто.

На випадок, коли б український президент із певних причин не зміг виконувати своїх обовʼязків, «фронтменом» української влади став би, відповідно до Конституції, спікер парламенту Руслан Стефанчук, пише POLITICO. Однак поряд точно будуть керівник Офісу президента Андрій Єрмак та низка інших чиновників, які зараз утворюють кістяк української владної команди. І це, швидше за все, не призведе до значних змін у поточному українському курсі. Більше втратить іноземна аудиторія, звична до образу Зеленського та його промов. Зміна керівника багато означає в диктатурах, у демократіях же постать лідера важить значно менше, йдеться в матеріалі. Тому росія у разі ймовірної ліквідації путіна знаходиться у значно ризиковішій ситуації. А в Західному світі «замовне вбивство ніколи не змінювало історію», стверджував свого часу британський премʼєр-міністр Беньямін Дізраелі. Він сказав це, посилаючись на приклад американського президента Авраама Лінкольна, вбивство якого не спинило реформи, які він започаткував. Їх просто продовжила втілювати його команда.

Зрештою, постать Зеленського в Україні менш однозначна, ніж у світі, згадує Деттмер. Він, безперечно, є важливим лідером воєнного часу ― але ще важливішою є готовність і здатність українців до опору. «Абсолютна більшість українців переконані, що ми ніколи не здамося, ніколи не підкоримось росії», ― підсумовує статтю коментар українського підприємця Ярослава Ажнюка.

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