Нідерландець біжить з Амстердаму до Києва, щоб зібрати гроші на швидкі для України

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Бігун із Нідерландів Боас Крагтвейк пробіжить з Амстердаму до Києва, аби зібрати кошти на автомобілі швидкої допомоги для України. Їх доставить благодійна організація Zeilen van Vrijheid (Вітрила свободи).

Про це повідомляє агентство Reuters.

Боас Крагтвейк стартував зі столиці Нідерландів 22 липня і планує загалом пробігти 2 500 кілометрів — він щодень долатиме 50 кілометрів. Це триватиме 50 днів.

«Пробігши з Амстердаму до України, ми можемо показати, наскільки ця війна насправді близька, і, сподіваюся, привернемо увагу людей і зберемо багато грошей», — сказав бігун у коментарі агентству.

За бігуном у фургоні для відпочинку їдуть його менеджер і фотограф. Наразі Боас Крагтвейк вже біжить територією Німеччини.

За 10 днів від старту Крагтвейк зібрав на своїй сторінці GoFundMe «Ultra4Ukraine» €22 тисячі. Одна машина швидкої допомоги коштує €30 тисяч. Нідерландець сподівається прибігти до української столиці вже у вересні.