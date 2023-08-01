У межах контрнаступу Сили оборони звільнили 241 км² української землі

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Українські військові з початку контрнаступу змогли деокупувати територію площею близько 241 квадратного кілометра на півдні та сході країни.

Такі дані в ефірі телемарафону озвучила заступниця міністра оборони України Ганни Маляр.

За її словами, інформацію про деокуповані території оновлюють зазвичай раз на тиждень, оскільки щодня ситуація нестабільна і Силам оборони необхідно закріплюватися на звільнених ділянках.

«Приміром, за минулий тиждень, якщо говорити про Бахмутський напрямок, там звільнено два квадратних кілометри і разом уже 37 квадратних кілометрів. Якщо про південь, то більш як 12 квадратних кілометрів було звільнено за минулий тиждень, і разом — більш ніж 204 квадратних кілометри», — розповіла чиновниця.

Вона уточнила, що зараз на всіх напрямках українські військові поступово продовжують просування вперед.