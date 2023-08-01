«Укрзалізниця» запускає додаткові потяги Київ — Ужгород і Київ — Вінниця

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Укрзалізниця

Компанія «Укрзалізниця» запустить додатковий поїзд № 223/224 сполученням Київ — Ужгород.

Про це повідомили у пресслужбі перевізника.

Перший додатковий потяг вирушить зі столиці 4 серпня о 16:07 і курсуватиме по парних числах. До Ужгорода він прибуде наступного дня о 08:07.

У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд відправлятиметься з 5 серпня по непарних числах о 18:29 і прибуватиме до Києва наступного дня о 10:46.

Ще один додатковий рейс прямуватиме до Вінниці. Регіональний поїзд № 765/766 сполученням Київ — Вінниця відправлятиметься зі столиці 5, 6, 12 та 13 серпня о 07:55 і прибуватиме до Вінниці об 11:35. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме по тих же датах о 12:50 і прибуватиме до Києва о 16:45.

Квитки можна купити в застосунку «Укрзалізниці», у чат-ботах, на офіційному сайті та в касах вокзалів.