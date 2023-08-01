У «Дії» стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване житло

Новини

Стас Юрченко / Twitter

У застосунку «Дії» стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване житло.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

«Відсьогодні власники житла, яке було знищено, зможуть подати заявку на отримання компенсації для придбання нової квартири або будинку. Зробити це можна через застосунок «Дія», — сказано у пресрелізі.

Отримати компенсацію зможуть тільки одноосібні власники житла, яке:

зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року;

не підлягає відновленню;

розміщене на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.

Щоб подати заявку, потрібно спочатку подати дані про пошкоджене та знищене нерухоме майно (якщо ще не подавали), а потім подати заявку на отримання компенсації, скориставшись послугою «єВідновлення» в застосунку.

Для подання заяви потрібно:

вибрати пільгову категорію, якщо є;

надати контактні дані;

замовити довідку про несудимість у «Дії».

Подані заяви розглядатиме спеціальна комісія, створена при органах місцевого самоврядування. Ці ж комісії обстежуватимуть знищене житло та ухвалюватимуть рішення щодо компенсації. Сама ж компенсація надаватиметься у формі електронного житлового сертифікату. Його можна буде використати для купівлі житла на первинному чи вторинному ринках або ж інвестиції в майбутню нерухомість.

У Міністерстві зазначили, що згодом буде відкрита можливість подачі заяви на отримання компенсації через ЦНАП, нотаріуса й орган соціального захисту.

Наступним етапом програми допомоги буде виплата коштів для будівництва нового приватного будинку на власній земельній ділянці. Відповідний механізм наразі розробляють.

Раніше в межах програми «єВідновлення» запустили виплати для ремонту пошкодженого житла.